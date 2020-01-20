2020/01/20 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..احتفى اتحاد الأدباء في ميسان “نادي السرد ” على قاعة ” ميشا “مساء الثلاثاء ٢٠/١ برواية ( للشمس وجه آخر ) للروائي تحسين علي كريدي ، الصادرة عن دار أمل الجديدة – سوريا 2018 ، وسط حضور لأدباء ومثقفي ميسان .تضمنت الجلسة التي قدمها القاص والسينارست ( ضاري الغضبان ) باضاءات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدباء ميسان يحتفون برواية ( للشمس وجهٌ آخر ) لـ تحسين علي كريدي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدباء ميسان يحتفون برواية ( للشمس وجهٌ آخر ) لـ تحسين علي كريدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).