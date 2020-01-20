تضارب الأنباء عن تسمية رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة

2020/01/20 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تضاربت الأنباء، مساء اليوم، عن استعداد رئيس الجمهورية برهم صالح للأعلان عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة قبل سفره للمشاركة في منتدى دافوس.وذكرت مصادر أن الكتل النيابية قد اتفقت على تسمية أحد المرشحين محمد توفيق علاوي، او علي الشكري.فيما اضافت مصادر اخرى اسم مدير المخابرات العامة مصطفى الكاظمي الى الاسماء المرشحة.وفي […]

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