خطوات تصعيدية بدأها متظاهرو كربلاء بعد انتهاء مهلة الناصرية | تقرير

2020/01/20 | 23:26 - المصدر: قناة التغيير

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بعد انتهاء مهلة الناصرية..



تشهد محافظة كربلاء ومحافظات وسطى وجنوبية أخرى خطوات تصعيدية سلمية بسبب تجاهل الطبقة السياسية لمطالب المحتجين.

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