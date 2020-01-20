برشلونة يعلن تعاقده مع مهاجم جديد

2020/01/20 | 23:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني منذ قليل تعاقده مع لاعب فريق الباسيتي، راي ماناج، في موسم الانتقالات الشتوي الحالي.وسينضم راي ماناج إلى صفوف برشلونة ب، فريق الشباب.وأوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي أن المهاجم صاحب الـ 22 عامًا وقع عقدًا في الكامب نو حتى عام 2023.وبلغت القيمة المالية لتلك الصفقة 700 ألف يورو،

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