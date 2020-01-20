حارس مانشستر يونايتد ينجو من “حادث مروّع”

2020/01/20 | 23:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيرجيو روميرو، من حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته الفارهة بحاجز على جانب الطريق في منطقة كارينغتون.وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن سيارة روميرو وهي من نوع “لمبرغيني” ويصل سعرها إلى 170 ألف جنيه إسترليني، اصطدمت حينما كان حارس مرمى “الشياطين الحمر” في طريقه للانضمام لتدريبات النادي.ورغم […]

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