الداخلية تنفي استخدامها للرصاص الحي ضد المتظاهرين

2020/01/20 | 23:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفت وزراة الداخلية، الإثنين، استخدامها الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتعلن عن حصيلة الإصابات بين صفوف قواتها.

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