2020/01/20 | 23:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرا أن بعض مستخدمي منصات Xbox بإمكانهم الآن الوصول إلى ألعاب هذه المنصات عبر هواتفهم العاملة بأنظمة أندرويد.وقالت الشركة على موقع news.xbox إن مستخدمي منصة Xbox المشتركين في برنامج Xbox Insider في الدول التي تدعم خدمة Xbox Console Streaming بات بإمكانهم الوصول إلى الألعاب عبر هواتف أندرويد.وللاستفادة من خدمة Xbox

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مايكروسوفت تتيح ألعاب Xbox على الهواتف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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