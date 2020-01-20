2020/01/20 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التونسي يكلف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/20 | 23:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التونسي يكلف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التونسي يكلف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).