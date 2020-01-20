بابل تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

2020/01/20 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بابل وكالة حسن منديل، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء في المحافظة.

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