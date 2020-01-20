2020/01/20 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لمى_محمد نحن نولد و في فمنا ملعقة من سياسة: أعمارهم تسرق منهم في بلادهم..
وفي بلاد أخرى..
لكن العرب كلهم و دوماً..
يتحدثون في السياسة..
يتقاتلون حول السياسة..
يحوّلون الدين إلى سياسة..
يخسرون بعضهم بسبب الملك “فلان”، و الحزب “نعمان”..
يتعاركون حول أحقيّة الخلافة!نحن نولد و في فمنا ملعقة من سياسة..
البعض يظنها ديناً..
البعض يظنها معتقداً..لكنها ليست سوى خب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - الإيمان يبدأ من المرحاض - بساطة 3-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي بلاد أخرى..
لكن العرب كلهم و دوماً..
يتحدثون في السياسة..
يتقاتلون حول السياسة..
يحوّلون الدين إلى سياسة..
يخسرون بعضهم بسبب الملك “فلان”، و الحزب “نعمان”..
يتعاركون حول أحقيّة الخلافة!نحن نولد و في فمنا ملعقة من سياسة..
البعض يظنها ديناً..
البعض يظنها معتقداً..لكنها ليست سوى خب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - الإيمان يبدأ من المرحاض - بساطة 3-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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