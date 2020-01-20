#لمى محمد - الإيمان يبدأ من المرحاض - بساطة 3-


#لمى محمد - الإيمان يبدأ من المرحاض - بساطة 3-
2020/01/20 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لمى_محمد نحن نولد و في فمنا ملعقة من سياسة: أعمارهم تسرق منهم في بلادهم..

وفي بلاد أخرى..

لكن العرب كلهم و دوماً..

يتحدثون في السياسة..

يتقاتلون حول السياسة..

يحوّلون الدين إلى سياسة..

يخسرون بعضهم بسبب الملك “فلان”، و الحزب “نعمان”..

يتعاركون حول أحقيّة الخلافة!نحن نولد و في فمنا ملعقة من سياسة..

البعض يظنها ديناً..

البعض يظنها معتقداً..لكنها ليست سوى خب......

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