لمى محمد - الإيمان يبدأ من المرحاض - بساطة 3

2020/01/20 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد نحن نولد و في فمنا ملعقة من سياسة: أعمارهم تسرق منهم في بلادهم..وفي بلاد أخرى..لكن العرب كلهم و دوماً..يتحدثون في السياسة..يتقاتلون حول السياسة..يحوّلون الدين إلى سياسة..يخسرون بعضهم بسبب الملك “فلان”، و الحزب “نعمان”..يتعاركون حول أحقيّة الخلافة!نحن نولد و في فمنا ملعقة من سياسة..البعض يظنها ديناً..البعض يظنها معتقداً..لكنها ليست سوى خب......

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