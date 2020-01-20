دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الرابع عشر/ 5

2020/01/20 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري آلت الأحوال في الشام إلى كابوس دائم، يعيشه الأهالي ساعة بساعة.في كل مكان تشابهت الحكايات في السنة الأولى من الحرب، خاصةً عن وحشية الجندرمة، المكلفين بجمع الشباب وإرسالهم إلى الجبهات البعيدة.في السنة الثانية، بدأت تظهر أولى بوادر المجاعة سواءً في المدينة أو الريف.في بعض الأحيان، تبادلَ سكانُ كلا الجهتين المكانَ أملاً في أن يكون الوضع أكثر ملائمة لاستمرار العيش.لكنهم كانوا يصابون بالخيبة، فيعود ......

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