2020/01/20 | 23:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان بناحية النصر شمالي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان متظاهرين غاضبين قطعوا طريق رئيسيا يمر عبر الناحية.





وذكر الشهود لـ "الغد برس"، أن " متظاهرين غاضبين في النصر شمالي ذي قار أقدموا على قطع الطريق العام الرابط بين الناصرية والكوت".





وبينوا، أن " المتظاهرين استخدموا الاطارات المحترقة في عملية قطع الطريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين الكوت والناصرية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين الكوت والناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).