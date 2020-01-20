تضامنا مع المتظاهرين.. بابل تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

2020/01/20 | 23:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن ديوان محافظة بابل، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وقال اعلام ديوان محافظة بابل، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "محافظ بابل وكالة، اعلن أن يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية انسجاماً مع مطالب المتظاهرين وحفاظاً على أمن المحافظة".

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