متظاهرو البصرة يقطعون الطريق التجاري احتجاجاً على قمع السلطة للاحتجاجات السلمية

2020/01/20 | 23:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة

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