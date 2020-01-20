2020/01/20 | 23:56 - المصدر: الغد برس

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ديالى: المتظاهرون والقوات الامنية يرفعون مخلفات الاطارات المحترقة

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ديالى: المتظاهرون والقوات الامنية يرفعون مخلفات الاطارات المحترقة من على مجسر المفرق ويعيدون فتح الطريق

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