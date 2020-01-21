ريبورتاج: تصاعد في الحركة الاحتجاجية العراقية وتجدد للمظاهرات في بغداد

2020/01/21 | 00:06 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموجة التصعيدية للحركة الاحتجاجية في العراق تتنامى بصورة متواترة، المحتجون في العاصمة بغداد تفاعلوا مع دعوات التصعيد التي انعكست على الأرض، وللمحتجين مبرراتهم.



تقرير إبراهيم صالح مراسل فرانس24 في العراق.

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