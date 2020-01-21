الوداد يخطف صدارة الدوري المغربي بثنائية أمام آسفي

2020/01/21 | 00:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوداد البيضاوي يفوز على أولمبيك آسفي ويعتلي صدارة ترتيب الدوري المغربي

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