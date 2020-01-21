فيديو: عاصي الحلاني يعلق على جدل إستبعاد هايدي محمد من “The voice kids”

2020/01/21 | 00:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ علق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، علي إقصاء الطفلة هايدي محمد من برنامج” The voice kids”، الذي أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معاها الجمهور بشكل كبير ،حتى لقبت بصاحبة “أجمل صوت”.وقال “الحلاني” في رسالة صوتية: “ هايدي من الأصوات الرائعة التى مرت بالبرنامج وموهبة فريدة وظهور المواهب علي […]

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