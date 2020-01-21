2020/01/21 | 00:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تؤكد تعرض مدرستين في ذي قار الى اعتداءات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/21 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تؤكد تعرض مدرستين في ذي قار الى اعتداءات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تؤكد تعرض مدرستين في ذي قار الى اعتداءات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).