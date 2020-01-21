التربية تؤكد تعرض مدرستين في ذي قار الى اعتداءات

2020/01/21 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، تعرض مدرستين في قضاء الشطرة التابع الى محافظة ذي قار الى اعتداء وتخريب من قبل مجهولين.

وقالت مديرية تربية ذي قار، وفقا لبيان للتربية، "بانه وفي تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين الموافق 20/1/2020 تعرضت مدرسة العباسية الابتدائية في مركز قضاء الشطرة الى اعتداء بعبوة ناسفة من قبل مجموعة كانوا يستقلون سيارة بيكب قاموا برمي العبوة على سطح المدرسة ولاذو بالفرار ما ادى الى احداث ثقب في سطح احد ممرات المدرسة".

واضافت ان "هذا هو الاعتداء الثاني من نوعه خلال ساعات حيث تعرضت قبلها ثانوية الرصافي الواقعة شرق ناحية الدواية في قسم تربية الشطرة الى اعتداء من قبل مجهولين قاموا باحراق عدد من الاطارات ورميها في احد صفوف المدرسة مما ادى الى حرق عدد من الرحلات قبل ان يتدخل اهالي المنطقة الذين ساهموا باخماد الحريق". واشارت الوزارة، الى انه "في الوقت الذي تدين الوزارة هذه الممارسات وترفض تكرارها، جددت وزيرة التربية سها خليل العلي بك استنكارها لهذه الاعتداءات وكررت دعوتها الى الاجهزة الامنية لممارسة دورها في حماية المؤسسات التربوية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".

بغداد اليوم _ كربلاء

افاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل صاحب محل صيرفة في احدى مناطق كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجموعة مجهولة الهوية، اقدمت مساء اليوم على قتل صاحب محل صيرفة قرب منطقة سيد جودة في كربلاء&quo

بغداد اليوم-بغداد

نفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الإثنين (20 كانون الثاني 2020) أنباء مقتل متظاهرين في مدينة بعقوبة.

وبين الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، في بيان، ان "هناك فقط اصابة واحدة لمتظاهر وهو الان يرقد

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، بمصرع واصابة 9 اشخاص في حادث سير مروع شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "4 مدنيين لقوا مصرعهم واصيب 5 اخرين بينهم 3 بحالة حرجة للغاية

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