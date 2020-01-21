فيديو: بعد ساعة من طرحها.. “كازانوفا” لمحمد رمضان تتخطى الـ 100 ألف مشاهدة

2020/01/21 | 00:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية وهى أغنية “كازانوفا” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.وبعد مرور ساعة على طرح الأغنية ، حققت 140 ألف مشاهدة ، وحصدت كثيرا من التعليقات الإيجابية، وتشارك رمضان ، غناء “كازانوفا” المطربة يسرا الجندي ، الأغنية كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وإسلام شندي وإسلام […]

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