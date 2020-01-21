استقالة ثلاث اعضاء واقالة المدرب وخصم من عقود اللاعبين ابرز تداعيات تجدد خسارة الشرطة في البطولة العربية

2020/01/21 | 00:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قدم ثلاثة أعضاء في إدارة نادي الشرطة استقالاتهم من عضوية الهيئة الإدارية للنادي.

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