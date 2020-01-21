علاوي يكشف سبب عدم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية هذه الليلة

2020/01/21 | 00:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف محمد توفيق علاوي، عن سبب عدم تكليفه بتشكيل الحكومة الانتقالية.

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