العراق:عودة الرصاص الحي لحصد المتظاهرين في غياب الأفق السياسي

2020/01/21 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الناصرية‭ -‬الديوانية‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬متظاهرين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬خلال‭ ‬محاولات‭ ‬لقطع‭ ‬الطرقات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ومدن‭ ‬جنوبية‭ ‬عدة،‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬مهلة‭ ‬كانوا‭ ‬حددوها‭ ‬للسلطات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬إصلاحات‭ ‬يطالبون‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬وتهز‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المطلبية‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬وقد‭ ‬أمهل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الحكومة‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬أسبوعاً‭ ‬واحداً‭ […]

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