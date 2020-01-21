هل يوجد سقف زمني لما يحدث في العراق؟

2020/01/21 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هل‭ ‬يمكن‭ ‬قراءة‭ ‬سقف‭ ‬زمني‭ ‬للتظاهرات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وجنوب‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬اندلاعها؟ هذا‭ ‬السؤال‭ ‬يكاد‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬بال‭ ‬ملايين‭ ‬العراقيين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬الخلاص‭ ‬والانتقال‭ ‬من‭ ‬ضفة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ .‬ هناك‭ ‬سؤال‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الإجابة‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تمتد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الى‭ ‬أربعة‭ […]

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