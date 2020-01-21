إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية إذا أحيل ملفها إلى مجلس الأمن

2020/01/21 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬إيران‭ ‬الاثنين‭ ‬إنها‭ ‬ستدرس‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬معاهدة‭ ‬عدم‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬إذا‭ ‬أُحيل‭ ‬ملف‭ ‬برنامجها‭ ‬الذرّي‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭.‬ وأطلقت‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬إجراءات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تتّهم‭ ‬إيران‭ ‬بالفشل‭ ‬في‭ ‬الامتثال‭ ‬لبنود‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬سنة‭ ‬2015،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دفع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لإعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ […]

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