2020/01/21 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صاروخين سقطا بمحيط السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "السفارة الامريكية اطلقت صافرات الانذار بعد سقوط الصاروخين".

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، تعرض مدرستين في قضاء الشطرة التابع الى محافظة ذي قار الى اعتداء وتخريب من قبل مجهولين.

وقالت مديرية تربية ذي قار، وفقا لبيان للتربية، "بانه وفي تمام الساعة الثامنة من مساء الاثني

بغداد اليوم _ كربلاء

افاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل صاحب محل صيرفة في احدى مناطق كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجموعة مجهولة الهوية، اقدمت مساء اليوم على قتل صاحب محل صيرفة قرب منطقة سيد جودة في كربلاء&quo

بغداد اليوم-بغداد

نفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الإثنين (20 كانون الثاني 2020) أنباء مقتل متظاهرين في مدينة بعقوبة.

وبين الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، في بيان، ان "هناك فقط اصابة واحدة لمتظاهر وهو الان يرقد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).