عودة الحياة الطبيعية لشوارع بعقوبة بعد ازالة مخلفات حرائق الاطارات

2020/01/21 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الحياة الطبيعية الى شوارع مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى بعد ازالة مخلفات حرائق الاطارات.

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