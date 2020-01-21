كربلاء تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية

2020/01/21 | 00:56 - المصدر: الصباح

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كربلاء / علي لفته

بابل / جنان الاسدي

أعلنت محافظة كربلاء تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد كبير من المحاصيل الزراعية، بينما اطلقت مديرية الدفاع المدني في بابل حملة لدعم فرق الحماية الذاتية في المعامل في اطار الجهود لتشجيع الصناعة الوطنية.

وقال محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي لـ»الصباح»: إن القطاع الزراعي في المحافظة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال زيادة المساحات الزراعية وزيادة الانتاج ونوعيته.

واضاف ان زراعة محصولي الحنطة والشعير في المحافظة تضاعفت مساحاتها وتوسعت أراضيه الزراعية بمعدل 20 ضعفا عما كانت عليه قبل عام 2003، موضحا ان مساحة الاراضي المزروعة كانت ثلاثة آلاف دونم، بينما وصلت حاليا الى أكثر من 90 ألف دونم.

ولفت الخطابي الى ان الدعم الحكومي يعد واحدا من اهم العوامل التي اسهمت بزيادة الانتاج الزراعي كون الزراعة هي الرافد المهم من الروافد

الاقتصادية العراقية التي توفر الامن الغذائي للبلاد وتؤدي الى تشغيل الايدي العاملة، والتقليل من الهجرة من الريف الى المدينة، اضافة الى فتح افاق كبيرة للاستثمار الزراعي، وتوفير العملة الصعبة بدلا من توجيهها الى الاستيراد، كما تسهم في تحسين البيئة وتنظيفها وتشغيل المصانع والشركات الصناعية المرتبطة

بالزراعة.

وأكد ان مشاريع المناطق الصحراوية شهدت هي الاخرى الكثير من التطور وان هناك زيادة في الانتاج للكثير من المحاصيل الستراتيجية والحقلية خاصة بعد استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والاعتماد على المياه الجوفية والابار الارتوازية اضافة الى استخدام المكننة الحديثة في النشاط الزراعي والحيواني..



وبحسب المحافظ فان هناك زيادة ايضا في مشاريع الثروة الحيوانية حيث توجد في كربلاء العديد من حقول الدواجن التي حققت زيادة في الانتاج والاكتفاء الذاتي من لحوم الدجاج وبيض المائدة، بعد ان كانت كربلاء لا تمتلك قبل عام 2003 إلا شركة دواجن

واحدة.

والى محافظة بابل، حيث اطلقت مديرية الدفاع المدني في المحافظة حملة لدعم فرق الحماية الذاتية في المعامل الصناعية وذلك ضمن خطة اعدتها لدعم الصناعة

المحلية.

وقال مدير الدفاع المدني في بابل العميد حامد حسن المعموري، خلال ممارسة ميدانية في معمل نسيج الحلة، وحضرته «الصباح» انه تم اطلاق حملة لدعم الفرق الذاتية في جميع المعامل الصناعية بالمحافظة، تتضمن اجراء ممارسة بشأن عملية تسرب المواد الكيميائية التي تنبعث منها غازات سامة، واجراء الكشف الموقعي على بناية المعمل للوقوف على توفر شروط السلامة والامان واجراء المحاضرات دعما للقطاع الصناعي، وضمان جودة الانتاج.

من جانبه، افاد مدير اعلام الدفاع المدني في بابل المقدم عقيل جاسم مطلق في تصريح لـ»الصباح»، بان المديرية ستقوم باجراء الكشف المستمر على جميع المعامل الصناعية بقطاعاتها الحكومية والاهلية والمختلطة للتاكد من شروط السلامة والامان، مبينا ان الحملة تأتي لتشجيع الصناعة الوطنية، وبالتالي النهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة.

وبين ان تطبيق مثل هذه الممارسات في المعامل، سيوفر أجواء آمنة للعمل، وتحقيق انتاج افضل خاضع لشروط السلامة وصلاحية المنتج، مشيدا بالحملة الوطنية التي اطلقتها شبكة الاعلام العراقي لدعم المنتوج الوطني، وحرص المديرية على ان يكون هناك تنسيق بين الجانبين لانجاح هذه الحملة، من خلال تفعيل الدور الاعلامي للترويج للصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على المستورد.

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