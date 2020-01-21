الأنواء: ثلوج في الشمال وأمطار في الوسط والجنوب

2020/01/21 | 00:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ علا ثامر

توقعت هيئة الأنواء الجوية سقوط ثلوج في المناطق الشمالية والغربية، وامطار في انحاء البلاد، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وقال مدير اعلام الهيئة التابعة لوزارة النقل عامر الجابري في تصريح خاص لـ”الصباح”: الطقس اليوم في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا واحيانا يكون غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متعددة منها تكون رعدية احيانا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.

واضاف ان الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار في اماكن متفرقة منها، منوها بان تساقط الثلوج سيكون في الاقسام الجبلية فيها ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

امام المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس فيها صحوا الى غائم جزئي يتحول تدريجيا الى غائم بعد الظهر مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متعددة منها تكون رعدية.

واردف الجابري قائلا: ان الطقس ليوم غد الاربعاء في المناطق الوسطى سيكون غائما والامطار متوسطة الشدة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا، اما المنطقة الجنوبية فستشهد تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعدية مع انخفاض مطرد في درجات الحرارة.

ولفت الجابري الى ان الطقس يوم الخميس سيكون في المناطق الوسطى صحوا الى غائم جزئي وممطرا في الاقسام الشرقية منها ويتحسن تدريجيا خلال النهار، وتعاود درجات الحرارة ارتفاعها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا مع غيوم متفرقة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، اما المنطقة الجنوبية فسيكون طقسها غائما جزئيا واحيانا يكون غائما ممطرا في اماكن متعددة منها يتحسن تدريجيا خلال النهار.

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