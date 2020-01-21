تقدم الإنجاز في مشروع ميناء الفاو الكبير

2020/01/21 | 00:56 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، احد تشكيلات وزارة النقل، بلوغ مراحل متقدمة في انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال مدير عام الشركة المهندس صفاء عبد الحسين، انه “تم التباحث مع مدير هيئة مشروع ميناء الفاو ومدراء شركة دايو الكورية المنفذة لبعض مفاصل المشروع بشأن الأعمال الحالية والعقود التي يتم التحضير لها”

وأضاف عبد الحسين، وفقا لبيان اصدرته وزارة النقل، انه “تم استعراض أعمال التهيئة والتحضير لإنشاء حوض النفق الذي ستنفذه شركة دايو الكورية والاطلاع على عقود أعمال الإكساء للطبقة الأولى لطريق مدخل الميناء وأعمال حجر السداد لمنطقة الخدمات واعمال فرش الطبقة الانتقالية والحجر لموقع أرصفة الحاويات”.

كما أكد “ضرورة تكثيف جهود العاملين في المشروع وفتح عدة مواقع للعمل لتقليص مدة الإنجاز والتهيئة للأعمال المقبلة لغرض إكمال البنى التحتية للميناء”.

يذكر ان ميناء الفاو الكبير يقع في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة وتبلغ كلفة المشروع 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المخطط انشاؤه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحدا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العام.

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