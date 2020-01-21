سقوط صاروخي كاتيوشا في المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/01/21 | 01:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام عراقية الاثنين إن صاروخي كاتيوشا سقطا في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد....

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