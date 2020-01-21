بندر نوري - من نقد الموازنة إلي نقد السياسات الإقتصادية والإجتماعية أو إحتدام الصراع الطبقي

2020/01/21 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بندر_نوري الموقف من موازنة 2020 يعبر عن الموقف من الطبيعة الإجتماعية للسلطة الإنتقالية والتي أتت كما نعلم جميعا كنتيجة للتسوية السياسية التي قطعت طريق التغيير الجذري، ومن قبل إنقلاب المجلس العسكري والذي مهد الطريق للتسوية السياسية،غير أن هنالك جملة إشكالات في نظرية الثورة التي تبنتها قوي الحرية والتغيير حيث طرحت هذه القوي الإجتماعية المتفاوتة في تصنيفاتها الطبقية من برجوازية معولمة، برجوازية صغيرة، طبقة وسط......

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