2020/01/21 | 01:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتر ميلان الإيطالي يعترف بتقديمه عرضا لضم كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام الإنجليزي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتر ميلان يعترف بمفاوضات ضم إريكسن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتر ميلان يعترف بمفاوضات ضم إريكسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).