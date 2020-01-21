الإعلام الأمني تؤكد سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء

2020/01/21 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، ان "3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطوا في محيط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية".

بغداد اليوم ـ بغداد

افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صاروخين سقطا بمحيط السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، تعرض مدرستين في قضاء الشطرة التابع الى محافظة ذي قار الى اعتداء وتخريب من قبل مجهولين.

وقالت مديرية تربية ذي قار، وفقا لبيان للتربية، "بانه وفي تمام الساعة الثامنة من مساء الاثني

بغداد اليوم _ كربلاء

افاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل صاحب محل صيرفة في احدى مناطق كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجموعة مجهولة الهوية، اقدمت مساء اليوم على قتل صاحب محل صيرفة قرب منطقة سيد جودة في كربلاء&quo

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