سيتين يطالب بطرد أومتيتي من برشلونة

2020/01/21 | 01:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيكي سيتين مدرب برشلونة يطالب بطرد المدافع صامويل أومتيتي

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