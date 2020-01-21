الكهرباء: كثرة القطوعات بسبب انحسار الغاز المجهز من إيران

2020/01/21 | 01:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / طارق الاعرجي

ارجعت وزارة الكهرباء زيادة ساعات القطع المبرمج في عدد من محافظات الوسط، الى انحسار كميات الغاز المجهز من ايران والذي يغذي محطات توليدية ما تسبب بضياع اربعة الاف ميغاواط، اضافة الى انخفاض الوقود المغذي لمحطتي واسط والناصرية بسبب حصار المتظاهرين لحقل الاحدب، مؤكدة نجاح مفاوضاتها مع شيوخ عشائر وتنسيقيات التظاهرات لفك الحصار عن عدد من المحطات التوليدية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد موسى العبادي بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان توقف ضخ الغاز المجهز من الجانب الايراني والمغذي لعدد من المحطات التوليدية، اثر بشكل كبير في انخفاض ساعات تجهيز الطاقة للعاصمة بغداد ومحافظات الوسط.

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