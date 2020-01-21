دعوة المتقاعدين وأسر الشهداء والمصابين إلى تحديث بياناتهم

2020/01/21 | 01:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

دعت هيئة التقاعد العامة، امس الاثنين، جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمصابين والمشمولين بقوانين العدالة الاجتماعية الى تحديث بياناتهم.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه: ان "بعض القنوات الفضائية ووسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا مغرضة مفادها بعدم قدرة هيئة التقاعد الوطنية على دفع رواتب المتقاعدين وعدم امكانية تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014"، مبينة انها "منذ 2 /1 /2020 باشرت تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد وتعديل الرواتب التقاعدية وفقاً لاحكامه مع صرف مخصصات المعيشة في وجبة كانون الثاني 2020".

واضافت انها "مستمرة بتسلم واستقبال المعاملات التقاعدية من جميع دوائر الدولة وانجازها خلال اليوم نفسه أو في اليوم الذي يليه من خلال برنامج الكتروني متطور"، مشيرة الى "الاستدامة المالية لصندوق التقاعد واستمرارها بصرف الرواتب التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمستحقين حسب المواعيد المحددة".



وكشفت عن المباشرة "بتنفيذ تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المُعدل"، داعية "جميع المتقاعدين وأُسر الشهداء والمصابين والمشمولين بقوانين العدالة الاجتماعية الى تحديث بياناتهم في مقر سكناهم لتلافي انقطاع وتوقف الراتب التقاعدي، مع استمرار فروع الهيئة باستقبال المتقاعدين لغرض استبدال بطاقات الدفع الالكتروني من كي كارد الى ماستر كي وماستر كارد". ودعت الهيئة المتقاعدين الى "عدم الاستماع للصحافة الصفراء التي تهدف الى تعكير الهدوء والسكينة العامة وتسلم المعلومات والأخبار الخاصة بالهيئة من خلال الموقع الالكتروني".

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