طلب نيابي باحالة الوزراء المستجوبين على لجنة تحقيقية

2020/01/21 | 01:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

قدمتْ لجنة النزاهة النيابية، طلباً الى رئيس الوزراء باحالة وزراء مستجوبين على لجنة تحقيقية، وسحب يدهم لحين إكمال إجراءات التحقيق، بينما أعلنت هيئة النزاهة صدور أوامر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين وعضو بمجلس محافظة بابل في قضيتين منفصلتين.

ووفقا لكتاب اطلعت عليه “الصباح” صادر عن رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي، وموجه الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي: أنه “بالنظر لإكمال ملفات استجواب بعض الوزراء، وكون الحكومة قدمت استقالتها مما حال دون إكمال إجراءات الاستجواب عليه، ولأهمية الأسئلة الموجهة للوزراء وانطلاقا من الدور الرقابي لمجلس النواب عموما ولجنة النزاهة خصوصاً، نرفق لكم طياً تواقيع 67 نائباً لغرض إحالة الوزراء المستجوبين على لجنة تحقيقية للتحقيق بالأسئلة الموجهة لهم وسحب يدهم لحين إكمال إجراءات التحقيق”.

من جانبها، قالت هيئة النزاهة في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، إضافة إلى المديرين المفوضين لاثنتين من شركات المقاولات العامة؛ لضلوع المتهمين الثلاثة بعدم تسوية السلفة التشغيلية المسحوبة من قبلهم لمشروع إنشاء طريق (الدور – العلم – الفتحة) المتلكئ البالغة (5.775.000.000) دينار”.

وأضاف البيان، أن “المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة (319) من قانون العقوبات العراقيِّ، علماً أن المتهم الأول كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى شركات المقاولات خلال مدة توقيع العقد”.

كما كشفت هيئة النزاهة عن مصادقة محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية على قرار الحكم الصادر بحق عضو المجلس المحلي لمحافظة بابل (عماد عبد مطلب فضيل)، مبينة أن المدان خالف تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017)، وأن الحكم جاء وفق المادة (245) من قانون العقوبات، وتشير هذه المادة إلى أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزماً قانوناً بإخبار أحد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن أمر فأخبره بأمور يعلم أنها كاذبة وكل من أخبر أحد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بأمور يعلم أنها كاذبة قاصداً بذلك”.

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