دراسة: السباحة تزيد الذكاء وتقلل الالتهابات

2020/01/21 | 01:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر السباحة من الرياضات المثالية لأنها تجمع بين مختلف فوائد التدريب التنفسي دون أي تأثير ضار على المفاصل، بالإضافة إلى أنها رياضة متاحة لكبار السن والشباب على حد سواء.

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