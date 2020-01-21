2020/01/21 | 01:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الاسباني، توصله لاتفاق مع نادي ألباسيتي، بشأن التعاقد مع اللاعب الألباني ري ماناج، صاحب الـ22 سنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يتعاقد رسميا مع مهاجم الباني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يتعاقد رسميا مع مهاجم الباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).