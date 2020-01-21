افتتاح مركزين لمحو الامية في المثنى

2020/01/21 | 02:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لتربية المثنى افتتاح مركزين جديدين لمحو الامية ضمن توجيهات الوزارة للقضاء على مشكلة الامية بين ابناء المجتمع.

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