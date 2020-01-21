2020/01/21 | 02:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية مع مدير عام هيأة التقاعد الوطنية احمد الساعدي سبل معالجة معوقات الدفع الالكتروني لرواتب المتقاعدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تبحث مع مدير التقاعد سبل معالجة معوقات الدفع الالكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تبحث مع مدير التقاعد سبل معالجة معوقات الدفع الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).