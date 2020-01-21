تقرير ناري من بلاسخارت: العالم ينصت لدماء المحتجين

2020/01/21 | 02:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت بلاسخارت إن العراق أمام مفترق طرق والسيستاني قلق ويجب التحرك

الترا عراق - فريق التحرير

بلهجة شديدة وربما غير متوقعة، قدمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارات إحاطتها عن التظاهرات في البلاد أمام مجلس الأمن، في كانون الأول/ديسمبر 2019، وأدانت السلطات العراقية بشكل كامل حول عمليات القتل والاختطاف والقنص التي طالت المحتجين.

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