صراع سياسي في العراق وكتل تتحدث عن

2020/01/21 | 02:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال عبدالمهدي على رأس السلطة على الرغم من مرور نحو شهرين على استقالته

الترا عراق - فريق التحرير

ما تزال أزمة اختيار رئيس لحكومة مؤقتة مشتعلة حتى الآن على الرغم من مرور نحو شهرين على استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ما دعا المتظاهرين إلى تصعيد حراكهم الاحتجاجي، فيما ردت السلطات بموجة جديدة من العنف خلفت عشرات الضحايا.

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