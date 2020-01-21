ترقب لإعلان اسم المرشح لرئاسة الوزراء

2020/01/21 | 02:32 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

كشفت مصادر برلمانية، أمس الاثنين، عن تقديم ثلاثة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة الى رئيس الجمهورية، مرجحة الإعلان عن اسم المرشح المتفق عليه خلال الأسبوع الحالي، في وقت أكد فيه تحالف سائرون أنه "لن يسمح بتمرير شخصية مستهلكة أو حزبية لرئاسة الوزراء".



وقال عضو كتلة الحكمة النيابية حسن خلاطي: إن "الأسبوع الحالي سيشهد اختيار مرشح لرئاسة الوزراء"، مبيناً ان "أمام رئيس الجمهورية ثلاثة أسماء مطروحة لم تحسب على جهة معينة، ولها تواصل مع جميع الجهات ومع القوى السياسية والجماهيرية".

وأشار إلى "وجود توافق على الأسماء المطروحة من قبل الكتل السياسية"، مؤكداً أن "الساحة العراقية أصبحت أكثر ثقة بتسمية المرشح"، وأضاف أن "الحكومة الجديدة ستهيئ الأرضية لانتخابات

مبكرة".

رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، أكد ان "رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف (قريباً) المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء"، وأضاف ان "المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة".



في المقابل اكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ان "على الجميع تحمل المسؤولية، لأن البلد يمر بمنعطف خطير وأزمة كبيرة في اختيار رئيس الوزراء"، مبيناً ان "تحالف سائرون بصفته الكتلة الأكبر برلمانياً أوصل رسالته الى رئيس الجمهورية بأن يختار شخصية مستقلة وغير منتمية للأحزاب، وبحسب مطلب الشارع والمرجعية بأن يكون مقبولا من الجماهير

وغير جدلي ".

في غضون ذلك، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب، في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، إنه "في ظل التطورات الأخيرة ومواقف المتظاهرين والمحتجين، فإني أطالب رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية بتقديم مرشح توافقي غير جدلي لرئاسة الوزراء من أجل تفادي التصعيد والتوتر ومنع وجود أي فراغ دستوري

في البلاد".

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