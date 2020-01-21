الطرق سالكة في بغداد والمحافظات

2020/01/21 | 02:32 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

عاد الهدوء إلى العاصمة بغداد ومعظم مدن الوسط والجنوب عقب فتح الطرق التي أغلقها بعض "المحسوبين" على التظاهرات السلمية بالإطارات المشتعلة والحواجز، وبينما أكد الناطق الحكومي لـ "الصباح" التزام الحكومة بجانبين هما الحفاظ على سلامة المتظاهرين السلميين وكذلك فرض القانون والحفاظ على حياة المواطنين، عبّر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن دعمه لإجراءات الحكومة بالتصدي لأعمال الشغب والتخريب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة سعد الحديثي لـ "الصباح": إن "الحكومة حريصة على احترام القانون وفرض النظام واستمرار العمل في مؤسسات الدولة المختلفة، وضمان المصالح العامة للمواطنين وعدم قطع الطرق العامة لأنها ستلحق ضررا بمصالح المواطنين، وهذا جزء من التزامها".

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، ان مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر.

إلى ذلك، قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "احترم قرار الحكومة (إن وجدت) في التصدي للمخربين وأعمال الشغب، لكن يجب التمييز بين السلميين والمخربين".

من جانب آخر، أفاد بيان لخلية الاعلام الأمني، تلقت "الصباح" نسخة منه، بأن "قيادة عمليات بغداد فتحت جميع الطرق في بغداد التي حاولت المجاميع العنفية غلقها"، وأعربت الخلية عن شكرها لـ"جهود المتظاهرين السلميين الذين أسهموا ودعموا القوات الأمنية في فتح جميع الطرق ومنع غلقها"، كما كشفت قيادة العمليات، عن إصابة 15 ضابطا بينهم آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية بعد اعتداء متظاهرين عليهم وسط العاصمة بغداد.

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