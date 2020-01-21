2020/01/21 | 02:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وكالات

انطلقت فعاليات القمة البريطانية الافريقية للاستثمار 2020، أمس الاثنين، التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.



وتهدف القمة الى رفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء، واستعراض الخبرات التي يمكن للمملكة المتحدة تقديمها للشركات الإفريقية الطموحة. وشارك في القمة نحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والإفريقية ورجال الأعمال الشباب، اذ تهدف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في إفريقيا وتعزيزها.

وتلقي القمة الضوء أيضاً على كون المملكة المتحدة الشريك المفضل للقارة الإفريقية والمستثمر صاحب الأثر الأكبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار 2020) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).