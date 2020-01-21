صور : اخماد حريق كبير اندلع في 20 طنا من الغاز السائل في بابل

2020/01/21 | 03:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بالصور..اخماد حريق كبير اندلع في 20 طنا من الغاز السائل في بابل، فيما باشرت خمس فرق من الدفاع المدني باخماده.

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