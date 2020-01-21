العمل الدولية تحذر من ارتفاع معدل البطالة العالمي

2020/01/21 | 03:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة العمل الدولية إن معدل البطالة العالمي استقر بعد تراجعات على مدار تسع سنوات، وقد يتجه للارتفاع العام القادم مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

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